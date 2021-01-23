Арсенал покинул Кубок Англии из-за обидного автогола (видео)

В субботу, 23 января, Саутгемптон и Арсенал открывали программу матчей Кубка Англии по футболу. Встреча, проходившая на стадионе "Сент-Мэрис", завершилась минимальной победой хозяев со счетом 1:0
Единственный гол в поединке Канониры забили себе сами. На 24-й минуте матча на банальный прострел с правого фланга "откликнулся" центрбек Арсенала Габриэл, который и переправил мяч в собственные ворота.
Видео автогола Габриэла:
What deflection, @KWPeters? pic.twitter.com/srlrVDjZM9
— Southampton FC (@SouthamptonFC) January 23, 2021
Таким образом, Саутгемптон пробился в 1/8 финала турнира, где сыграет с Вулверхэмптоном, который победил скромный Чорли благодаря пушечному голу.
Ранее "Телеграф" сообщал, что Арсенал пробился в 1/16 финала Кубка Англии, переиграв Ньюкасл.