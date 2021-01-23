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Арсенал покинул Кубок Англии из-за обидного автогола (видео)

Арсенал покинул Кубок Англии из-за обидного автогола (видео)
Обновлено 16:57 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер southamptonfc

В субботу, 23 января, Саутгемптон и Арсенал открывали программу матчей Кубка Англии по футболу. Встреча, проходившая на стадионе "Сент-Мэрис", завершилась минимальной победой хозяев со счетом 1:0

Арсенал разбил Ньюкасл в АПЛ (видео)

Единственный гол в поединке Канониры забили себе сами. На 24-й минуте матча на банальный прострел с правого фланга "откликнулся" центрбек Арсенала Габриэл, который и переправил мяч в собственные ворота.

Видео автогола Габриэла:

Таким образом, Саутгемптон пробился в 1/8 финала турнира, где сыграет с Вулверхэмптоном, который победил скромный Чорли благодаря пушечному голу.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Арсенал пробился в 1/16 финала Кубка Англии, переиграв Ньюкасл.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

ФК Арсенал (Лондон), Футбол, ФК Саутгемптон, Кубок Англии.
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