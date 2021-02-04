Украинец забил красивый гол в Кубке Бельгии (видео)

Украинский нападающий Марьян Швед, выступающий за бельгийский "Мехелен", отметился красивым голом в кубковой игре.

В матче 1/16 финала Кубка Бельгии "Мехелен" принимал "РВД Моленбек". Встреча, проходившая на AFAS Stadion, завершилась победой хозяев со счетом 2:0. Второй гол для своей команды забил украинский нападающий Марьян Швед. Украинец получил мяч на линии штрафной, обманным движением обошел защитника, а затем неожиданно для вратаря пробил в ближний угол точно в цель.

Видео гола Шведа в ворота "Моленбека":

В текущем сезоне 23-летний Марьян забил четыре гола и отдал одну голевую передачу в 12-и поединках за "Мехелен" во всех турнирах.

"Телеграф" напоминает, что в конце января Швед заставил говорить о себе, записав на свой сет два гола и один ассист в одной игре.