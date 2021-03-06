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"Заря" - "Львов": видео онлайн-трансляция матча чемпионата Украины

"Заря" - "Львов": видео онлайн-трансляция матча чемпионата Украины
Обновлено 22:30 Сегодня Телеграф Фото: facebook FCZoryaLuhansk

В воскресенье, 7 марта, в чемпионате Украины будут сыграны три матча 17-го тура, в частности "Заря" примет "Львов". Встреча, пройдет в Запорожье на "Славутич-Арене" и начнется в 17:00 по киевскому времени. В плеере ниже будет доступна прямая видеотрансляция поединка.

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Прямая видеотрансляция матча "Заря" - "Львов" от footballhub:

По итогам 16-и туров "Заря" выбилась на третье место в турнирной таблице УПЛ. Подопечные Виктора Скрипника находятся в отличной форме, что показал их поединок против "Шахтера". Кроме того, луганчане пробились в полуфинал Кубка Украины-2021. "Львов", в свою очередь, после поражения от "Динамо" поменял главного тренера

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Заря, Футбол, УПЛ, ФК Львов.
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