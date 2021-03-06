"Заря" - "Львов": видео онлайн-трансляция матча чемпионата Украины

В воскресенье, 7 марта, в чемпионате Украины будут сыграны три матча 17-го тура, в частности "Заря" примет "Львов". Встреча, пройдет в Запорожье на "Славутич-Арене" и начнется в 17:00 по киевскому времени. В плеере ниже будет доступна прямая видеотрансляция поединка.

Прямая видеотрансляция матча "Заря" - "Львов" от footballhub:

По итогам 16-и туров "Заря" выбилась на третье место в турнирной таблице УПЛ. Подопечные Виктора Скрипника находятся в отличной форме, что показал их поединок против "Шахтера". Кроме того, луганчане пробились в полуфинал Кубка Украины-2021. "Львов", в свою очередь, после поражения от "Динамо" поменял главного тренера.