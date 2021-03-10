"Динамо" - "Вильярреал": видео онлайн-трансляция пресс-конференции Луческу

В среду, 10 марта, главный тренер "Динамо" Мирча Луческу даст пресс-конференцию накануне первого матча 1/8 финала с "Вильярреалом".

Румынский специалист, а также один из игроков "Бело-синих" поучаствуют в предматчевом мероприятии, которое состоится в конференц-зале учебно-тренировочной базы клуба в Вите-Литовской. За ходом пресс-конференции в режиме-live можно наблюдать на Youtube-канале вице-чемпионов Украины, начало мероприятия - в 16:30 по киевскому времени.

Матч "Динамо" - "Вильярреал" состоится 11 марта в Киеве на НСК "Олимпийский", начало встречи - в 19:55 по местному времени. Ранее "Телеграф" сообщал, где посмотреть эту игру в прямом эфире в Украине, а также рассказывал о букмекерских раскладах перед встречей.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Вильярреал" подходит к матчу с "Динамо" в плохом настроении.