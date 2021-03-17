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"Вильярреал" - "Динамо": спасать положение Луческу доверил трем форвардам

"Вильярреал" - "Динамо": спасать положение Луческу доверил трем форвардам
12:07 Сегодня Телеграф Фото: ФК Динамо (Киев)

Киевское "Динамо" прибыло в Испанию на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против "Вильярреала". С собой главный тренер столичной команды Мирча Луческу взял 23 футболиста, включая трех форвардов. Об этом сообщает пресс-служба "Бело-синих" в Facebook.

Учитывая результат первого поединка, который состоялся на НСК "Олимпийский", румынский специалист должен рассчитывать на своих форвардов. В Испанию Мистер взял с собой Жерсона Родригеса, Артема Беседина и Владислава Супрягу. С полной заявкой "Динамо" на ответный матч с "Вильярреалом" можно ознакомиться ниже.

Отметим, матч "Вильярреал" - "Динамо" состоится в четверг, 18 марта, начало поединка в 22:00 по киевскому времени. Ранее "Телеграф" сообщал, где посмотреть этот поединок в прямом эфире в Украине, а также рассказывал о букмекерских раскладах накануне встречи.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Динамо (Киев), Лига Европы, ФК Вильярреал, Футбол.
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