"Вильярреал" - "Динамо": спасать положение Луческу доверил трем форвардам

Киевское "Динамо" прибыло в Испанию на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против "Вильярреала". С собой главный тренер столичной команды Мирча Луческу взял 23 футболиста, включая трех форвардов. Об этом сообщает пресс-служба "Бело-синих" в Facebook.

Учитывая результат первого поединка, который состоялся на НСК "Олимпийский", румынский специалист должен рассчитывать на своих форвардов. В Испанию Мистер взял с собой Жерсона Родригеса, Артема Беседина и Владислава Супрягу. С полной заявкой "Динамо" на ответный матч с "Вильярреалом" можно ознакомиться ниже.

Отметим, матч "Вильярреал" - "Динамо" состоится в четверг, 18 марта, начало поединка в 22:00 по киевскому времени. Ранее "Телеграф" сообщал, где посмотреть этот поединок в прямом эфире в Украине, а также рассказывал о букмекерских раскладах накануне встречи.