Во Франции футболист забил безумный гол со штрафного (видео)

В матче 30-го тура чемпионата Франции "Нант" - "Лорьян" гости сравняли счет суперударом со штрафного.

На 87-й минуте встречи при счете 1:0 в пользу хозяев французский форвард "Лорьяна" Арман Лорьянте решился на прямой удар со штрафного издали. 22-летний Арман не прогадал и уложил мяч прямо в "девятку" ворот "Нанта".

Видео гола Лорьянте:

FROM MILES OUT A Puskas Award contender from Lorient's Armand Lauriente pic.twitter.com/j4jLoSr1SC — Goal (@goal) March 22, 2021

В итоге битва аутсайдеров завершилась ничьей 1:1. "Лорьян" (29 очков) находится в шаге от зоны вылета, а "Нант" (28 очков) - предпоследний, лидирует в первенстве ПСЖ (63 очка).

Видеообзор матча "Нант" - "Лорьян":

Ранее "Телеграф" рассказывал о прекрасном голе, который забила футболистка "Ромы".