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Во Франции футболист забил безумный гол со штрафного (видео)

Во Франции футболист забил безумный гол со штрафного (видео)
Обновлено 13:59 Сегодня Телеграф Фото: Twitter fclorient

В матче 30-го тура чемпионата Франции "Нант" - "Лорьян" гости сравняли счет суперударом со штрафного.

В Италии футболист забил умопомрачительный гол пушечным ударом с 65 метров (видео)

На 87-й минуте встречи при счете 1:0 в пользу хозяев французский форвард "Лорьяна" Арман Лорьянте решился на прямой удар со штрафного издали. 22-летний Арман не прогадал и уложил мяч прямо в "девятку" ворот "Нанта".

Видео гола Лорьянте:

В итоге битва аутсайдеров завершилась ничьей 1:1. "Лорьян" (29 очков) находится в шаге от зоны вылета, а "Нант" (28 очков) - предпоследний, лидирует в первенстве ПСЖ (63 очка).

Видеообзор матча "Нант" - "Лорьян": 

Ранее "Телеграф" рассказывал о прекрасном голе, который забила футболистка "Ромы".

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 63

Все по теме:

Франция, Футбол, Лига 1, ФК Лорьян, ФК Нант.
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