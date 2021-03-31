Зеленский надел фартовый шарфик перед матчем Украина - Казахстан (фото)

Президент Украины Владимир Зеленский, похоже, будет следить за игрой национальной команды с Казахстаном. За несколько часов до начала встречи глава государства опубликовал на своей страничке в Instagram пост, пожелав "Желто-синим" только победы. Официальную одежду президента разбавил шарфик, который, по словам Зеленского, видел много побед.

"Этот шарф помнит множество побед, сегодня ждем еще одну! Вперед, к победе", - написал Зеленский в соцсети, прикрепив селфи с шарфом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

Примечательно, что перед играми с Францией и Финляндией Зеленский не делал постов в Instagram, о чем сообщили внимательные подписчики президента. Кроме того, пользователи указали Владимиру Александровичу на последний скандал в "Слуге народа".

Матч отбора на чемпионат мира по футболу Украина - Казахстан состоится в среду, 31 марта, в Киеве на НСК "Олимпийский", начало поединка - в 21:45 по местному времени. Ранее "Телеграф" сообщал, где посмотреть игру в прямом эфире, а также рассказывал о котировках букмекеров на эту встречу.

Отметим, сборная Украины еще ни разу не теряла очки в играх с Казахстаном.