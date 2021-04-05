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Зеленский рассказал, чем Украина может помочь Катару в проведении ЧМ по футболу

Зеленский рассказал, чем Украина может помочь Катару в проведении ЧМ по футболу
23:36 Пн, 5 Апрель 2021 Телеграф foxsportsasia.com

Украина имеет большой опыт проведения массовых мероприятий и спортивных соревнований, и готова поделиться им с Катаром, которому предстоит в 2022 году принимать у себя финальную часть 22-го Чемпионата мира по футболу ФИФА.

Об этом Зеленский рассказал в интервью катарским СМИ, опубликованном на сайте президента Украины в понедельник, 5 апреля.

"Залогом настоящего праздника для болельщиков станет профессиональный менеджмент и традиционное гостеприимство Катара. Хочу добавить, что Украина имеет огромный опыт проведения массовых мероприятий, спортивных соревнований. В частности, в 2012 году мы принимали чемпионат Европы по футболу, а в 2019 году в Киеве состоялся финальный матч Лиги чемпионов среди клубных команд. Поэтому мы будем рады поделиться нашим опытом с катарскими партнерами", - сказал он.

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По словам Зеленского, это могут быть и "чисто технические аспекты", и вопросы безопасности.

По словам президента, также украинские компании заинтересованы в участии в реализации в Катаре различных инфраструктурных проектов к мировому мундиалю.

Как сообщалось, Зеленский 5 апреля находится с официальным визитом в Катаре, с ним же в Доху отправилась супруга Елена.

Вместе с ними отправилась большая делегация украинских министров и чиновников, в том числе и глава МВД Украины Арсен Аваков.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Украина, Катар, Помощь, Участие, Владимир Зеленский, Чемпионат мира по футболу.
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