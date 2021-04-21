Первая испанская команда вышла из Суперлиги

В среду, 21 апреля, совет директоров "Атлетико" решил официально уведомить Суперлигу и остальных клубов-учредителей о своем решении об отмене окончательного оформлении своей заявки в проекте.
"Атлетико" принял решение присоединиться к Суперлиге в прошлый понедельник в связи с обстоятельствами, которых сегодня больше нет", - гласит сообщение на официальном сайте мадридского клуба.
В стане "Матрасников" отметили, что для команды важна гармония между всеми группами, составляющими семью "Атлетико", особенно фанатами клуба. Футболисты и тренерский штаб мадридцев выразили удовлетворение решением клуба, понимая, что спортивные качества должны преобладать над любыми другими критериями.
Таким образом, в составе Суперлиги осталось лишь четыре клуба - "Реал", "Барселона", "Милан" и "Ювентус".
"Телеграф" напоминает, что проект Суперлига стартовал 19 апреля, однако уже 21 апреля в связи с массовым уходом клубов из турнира лига приняла решение о приостановке.
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