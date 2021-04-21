Футболисты "Шальке" спасались бегством от разъяренных фанатов (видео)

По итогам 30-го тура чемпионата Германии, в котором "Шальке" в гостях проиграл "Арминии", гельзенкирхенский клуб досрочно вылетел из Бундеслиги. Фанаты "Кобальтовых" были просто в бешенстве и даже атаковали футболистов, ведь команда опустилась в низший дивизион впервые за 33 года.

В twitter Voetbal Ultras появилось видео, на котором видно, как группа болельщиков гонится за игроками "Шальке":

De spelers van Schalke 04 moesten gisteren na de nederlaag vluchten voor een grote groep boze supporters die teleurgesteld waren over de degradatie. pic.twitter.com/1CNBZALfS4 — Voetbal Ultras (@VoetbalUltras) April 21, 2021

Видеообзор матча "Арминия" - "Шальке" (1:0):

Отметим, после 30 сыгранных матчей "Шальке" набрал всего 13 очков, лидирует в первенстве "Бавария" с 71 очков в активе.

Ранее "Телеграф" сообщал, что мюнхенский суперклуб сказал "Нет" Суперлиге.