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Футболисты "Шальке" спасались бегством от разъяренных фанатов (видео)

Футболисты "Шальке" спасались бегством от разъяренных фанатов (видео)
Обновлено 16:39 Сегодня Телеграф Фото: Twitter s04

По итогам 30-го тура чемпионата Германии, в котором "Шальке" в гостях проиграл "Арминии", гельзенкирхенский клуб досрочно вылетел из Бундеслиги. Фанаты "Кобальтовых" были просто в бешенстве и даже атаковали футболистов, ведь команда опустилась в низший дивизион впервые за 33 года.

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В twitter Voetbal Ultras появилось видео, на котором видно, как группа болельщиков гонится за игроками "Шальке":

Видеообзор матча "Арминия" - "Шальке" (1:0):

Отметим, после 30 сыгранных матчей "Шальке" набрал всего 13 очков, лидирует в первенстве "Бавария" с 71 очков в активе.

Ранее "Телеграф" сообщал, что мюнхенский суперклуб сказал "Нет" Суперлиге.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Бундеслига, ФК Шальке 04, Футбол, ФК Арминия.
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