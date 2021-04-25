"Реал" - "Челси": где и когда смотреть первый полуфинал Лиги чемпионов

Во вторник, 27 апреля, "Реал" в рамках первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов сезона 2020/21 примет "Челси". Встреча состоится в Мадриде на стадионе "Альфредо Ди Стефано", начало поединка - в 22:00 по киевскому времени.

В прямом эфире в Украине матч "Реал" - "Челси" покажет телеканал "Футбол 1". Кроме того, в сети за ходом поединка в режиме-live можно следить на сервисах oll.tv и megogo (требуется подписка, - прим. ред.). У нас на сайте оперативно будут доступны видео голов, а также лучших моментов встречи.

Накануне матча букмекеры назвали фаворита противостояния. Отметим, ответная игра между командами пройдет в Лондоне 5 мая.

"Телеграф" напоминает, что на пути в 1/2 финала ЛЧ "Реал" справился с "Ливерпулем", а "Челси" без проблем прошел "Порту".