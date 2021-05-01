В Испании вратарь забил гол на последних секундах матча (видео)

В матче 37-го тура Сегунды (второй по силе футбольный дивизион в Испании, - прим. ред.) голом на последних секундах матча отметился вратарь.

В поединке между "Луго" и "Сарагосой" хозяева вели в счете со счетом 2:1 и уже готовились праздновать победу, однако другого мнения был страж ворот гостей Кристиан Альварес. Аргентинский голкипер на 97-й минуте встречи перевесел всех в воздухе и головой замкнул навес партнера по команде. В итоге матч завершился ничьей.

Видео гола Кристиана Альвареса:

No hay palabras .don Cristian Álvarez @RealZaragoza pic.twitter.com/K3WB1kgdEB — Miguel Angel Arbues (@ArbuesAngel) April 30, 2021

Видеообзор матча "Луго" - "Сарагоса":

Ранее "Телеграф" сообщал о конфузе вратаря во время матча отбора на ЧМ-2022.