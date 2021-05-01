Скачать
Суббота, 01.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Сумасшедший промах с метра и безумный автогол: украинский футбол не перестает удивлять (видео)
Сумасшедший промах с метра и безумный автогол: украинский футбол не перестает удивлять (видео)
Футболист "Динамо" забил гол рабоной (видео)
Футболист "Динамо" забил гол рабоной (видео)
Молдавский "Халк" схватил соперника за шею перед боем (видео)
Молдавский "Халк" схватил соперника за шею перед боем (видео)
Грузинский боец ММА жестко ответил на нападки россиян (видео)
Грузинский боец ММА жестко ответил на нападки россиян (видео)

В Испании вратарь забил гол на последних секундах матча (видео)

В Испании вратарь забил гол на последних секундах матча (видео)
Обновлено 14:06 Сегодня Телеграф Фото: Instagram realzaragoza

В матче 37-го тура Сегунды (второй по силе футбольный дивизион в Испании, - прим. ред.) голом на последних секундах матча отметился вратарь.

Российский вратарь оконфузился, пропустив гол после удара с чужой половины поля (видео)

В поединке между "Луго" и "Сарагосой" хозяева вели в счете со счетом 2:1 и уже готовились праздновать победу, однако другого мнения был страж ворот гостей Кристиан Альварес. Аргентинский голкипер на 97-й минуте встречи перевесел всех в воздухе и головой замкнул навес партнера по команде. В итоге матч завершился ничьей.

Видео гола Кристиана Альвареса:

Видеообзор матча "Луго" - "Сарагоса":

Ранее "Телеграф" сообщал о конфузе вратаря во время матча отбора на ЧМ-2022.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 1,131

Все по теме:

Испания, Футбол, ФК Сарагоса, Гол, Сегунда, ФК Луго.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Красный Король" "задушил" американского бойца ММА в первом раунде (видео)
02 Грузинский боец ММА жестко ответил на нападки россиян (видео)
03 Бразильский "Мутант" эффектно нокаутировал американского бойца ММА (видео)
04 Непобедимый "Викинг" нокаутировал мексиканца мощным ударом в корпус (видео)
05 Вот это пушки: украинский футболист оформил шикарный дубль (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь