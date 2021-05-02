"Рух" за минуту забил два гола в ворота "Александрии" (видео)

В воскресенье, 2 мая, "Рух" в рамках матча 24-го тура чемпионата Украины сезона 2020/21 принимал "Александрию". Встреча, проходившая на "Арене Львов", завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Матч складывался для гостей весьма успешно. На 15-й минуте хавбек "Александрии" Максим Третьяков открыл счет. Все кардинально поменялось в начале второго тайма. За минуту хозяева забили дважды. Сначала Остап Притула замкнул прострел партнера на ближней штанге, а затем Богдан Бойчук в стиле Мбаппе расшатал оборону гостей и вколотил мяч в ближний угол ворот Панькива.

Лучшие моменты 1-го тайма:

Видео гола Притулы:

Видео гола Бойчука:

Полный видеообзор поединка будет доступен здесь в ближайшее время.

Этот результат поднял "Рух" (24 очка) на 10-е место в турнирной таблице УПЛ, "Александрия" (29 очков) - седьмая. В следующем туре львовская команда примет "Олимпик" (06.05.2021), а подопечные Владимира Шарана сыграют дома с "Колосом" (05.05.2021).

"Телеграф" напоминает, что в прошлом туре "Рух" поделил очки со "Львовом", а "Александрия" сенсационно переиграла "Шахтер".