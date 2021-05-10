Роббен ударно вернулся на поле спустя 7 месяцев (видео)

В воскресенье, 9 мая в 32-м туре нидерландской Эредивизии "Эммен" принимал "Гронинген". Встреча была примечательной тем, что в ней принял участие звездный футболист Арьен Роббен, который 7 месяцев восстанавливался после тяжелой травмы.

В этом поединке 37-летний Роббен отдал две результативные передачи, а его команда обыграла хозяев со счетом 0:4.

Видеообзор матча "Эммен" - "Гронинген":

После поединка Роббен помечтал о возвращении в сборную Нидерландов и расплакался.

Arjen Robben breekt tijdens interview "Ik wilde zo graag" — ESPN NL (@ESPNnl) May 9, 2021

Ранее "Телеграф" сообщал о невероятном голе, который забил футболист "Арсенала" Николя Пепе.