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Роббен ударно вернулся на поле спустя 7 месяцев (видео)

Роббен ударно вернулся на поле спустя 7 месяцев (видео)
Обновлено 17:28 Сегодня Телеграф Фото: Instagram fcgroningen

В воскресенье, 9 мая в 32-м туре нидерландской Эредивизии "Эммен" принимал "Гронинген". Встреча была примечательной тем, что в ней принял участие звездный футболист Арьен Роббен, который 7 месяцев восстанавливался после тяжелой травмы.

В Швеции футболист сломал ворота, забивая гол (видео)

В этом поединке 37-летний Роббен отдал две результативные передачи, а его команда обыграла хозяев со счетом 0:4.

Видеообзор матча "Эммен" - "Гронинген":

После поединка Роббен помечтал о возвращении в сборную Нидерландов и расплакался.

Ранее "Телеграф" сообщал о невероятном голе, который забил футболист "Арсенала" Николя Пепе.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 116

Все по теме:

Футбол, Арьен Роббен, ФК Гронинген, ФК Эммен.
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