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Роналду намекнул на переход в "Спортинг" (видео)

Роналду намекнул на переход в "Спортинг" (видео)
Обновлено 17:01 Сегодня Телеграф Фото: Instagram cristiano

Португальский нападающий Криштиану Роналду, похоже, всерьез рассматривает вариант с уходом из "Ювентуса". 

Роналду, вдохновившись покупкой Ferrari, оформил историческое достижение в "Ювентусе" (видео)

На днях в сети появились кадры, на которых видно, что суперкары Роналду из гаража в Турине куда-то перевозят ночью. Отмечается, что грузовик принадлежит лиссабонскому перевозчику Rodo Cargo, а в путь отправилось сразу семь авто знаменитого футболиста.

В СМИ посчитали, что данное событие происходит явно неспроста, и португалец намерен вернуться в Лиссабон, где выступал за местный "Спортинг" в начале нулевых. Ранее мама Роналду Мария Долореш душ Сантуш Авейру пообещала, что будет убеждать сына вернуться именно лиссабонский клуб, сообщал ojogo.

В текущем сезоне 36-летний КриРо забил 36 голов и отдал 4 результативные передачи в 43 матчах за "Юве" во всех турнирах. Контракт португальца с туринским клубом действует до 30 июня 2022 года.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Криштиану заказал себе новехонький Ferrari.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 188

Все по теме:

Криштиану Роналду, ФК Спортинг, ФК Ювентус, Футбол.
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