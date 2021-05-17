Роналду намекнул на переход в "Спортинг" (видео)

Португальский нападающий Криштиану Роналду, похоже, всерьез рассматривает вариант с уходом из "Ювентуса".

На днях в сети появились кадры, на которых видно, что суперкары Роналду из гаража в Турине куда-то перевозят ночью. Отмечается, что грузовик принадлежит лиссабонскому перевозчику Rodo Cargo, а в путь отправилось сразу семь авто знаменитого футболиста.

#CR7 trasloca le 7 supercar dal suo garage di Torino via Roclo Cargo, azienda trasporti di Lisbona Vuol dire tutto? Vuol dire niente?

(Video @persemprecalcio) pic.twitter.com/qX9moM93mr — Giacomo Scutiero (@SCUtweet) May 17, 2021

В СМИ посчитали, что данное событие происходит явно неспроста, и португалец намерен вернуться в Лиссабон, где выступал за местный "Спортинг" в начале нулевых. Ранее мама Роналду Мария Долореш душ Сантуш Авейру пообещала, что будет убеждать сына вернуться именно лиссабонский клуб, сообщал ojogo.

В текущем сезоне 36-летний КриРо забил 36 голов и отдал 4 результативные передачи в 43 матчах за "Юве" во всех турнирах. Контракт португальца с туринским клубом действует до 30 июня 2022 года.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Криштиану заказал себе новехонький Ferrari.