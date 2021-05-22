В Бельгии футболист забил уникальный гол грудью (видео)

В матче 5-го тура чемпионского раунда первенства Бельгии "Андерлехт" принимал "Брюгге". Встреча, проходившая на стадионе "Констант Ванден Сток", завершилась ничьей 3:3, а первый гол в поединке необычным образом забил полузащитник гостей Ханс Ванакен.

На 13-й минуте встречи Ханс замкнул навес партнера слева. Примечательно, что Ванакен пробил грудью - вратарь хозяев Вербрюгген явно не ожидал этого, и круглый залетел в ворота. К слову, Ванакен оформил дубль в этом матче, однако "Брюгге" довольствовался только ничьей.

Видео гола Ванакена - в обзоре матча "Андерлехт" - "Брюгге":

Этот результат оставил конкурентов "Брюгге" не удел, и именно эта команда досрочно выиграла чемпионат страны по футболу, "Андерлехт" - пока третий. В последнем матче первенства "Брюгге", за который выступает украинец Эдуард Соболь, примет "Генк"(23.05.2021), а "Андерлехт" Богдана Михайличенко проведет выездной поединок против "Антверпена" (23.05.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что нападающий сборной Украины отметился голом в плей-офф чемпионата Бельгии.