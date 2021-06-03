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Сборная Украины из игроков, которые не сыграют на Евро 2020: версия "Телеграфа"

Сборная Украины из игроков, которые не сыграют на Евро 2020: версия "Телеграфа"
Обновлено 09:34 Сегодня Телеграф Українська асоціація футболу

На днях тренерский штаб Андрея Шевченко огласил окончательный состав сборной Украины, который поедет на Евро-2020. В этой статье мы представляем свою версию украинской национальной команды, которая по тем или иным причинам не сыграет на Чемпионате Европы.

Вратарь: Андрей Лунин 

Несмотря на громкий статус клуба игрока королевского клуба, Лунин провёл в сезоне всего 1 кубковый матч за "Реал", а выйдя в составе сборной ошибся в товарищеской игре против поляков. 

Правый защитник: Ефим Конопля 

Принадлежащий "Шахтёру" оборонец "Десны" часто получал доверие Андрея Шевченко ранее, но на Евро выбор главного тренера пал на двух киевских "динамовцев" - Александра Караваева и Александра Тымчика. 

Правый центральный защитник: Виталий Вернидуб 

Долгие годы сын украинского тренера Юрия Вернидуба является столпом обороны третьей силы нашего чемпионата - луганской "Зари". При этом тренерский штаб сборной обращает на него очень мало внимания, и это, в принципе, касается всей команды Виктора Скрипника. А если развернуть мысль - всех украинских клубов, за исключением "Динамо" и "Шахтёра". 

Левый центральный защитник: Александр Сирота 

Один из тех, кто отсеялся из окончательной заявки сборной. В принципе, со стороны тренерского штаба сборной это решение было логичным, ибо железобетонного места в основе киевского "Динамо" он в этом сезоне не имел. Однако потенциал 20-летнего футболиста виден, и отмечал, в том числе, Мирча Луческу.  

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Левый защитник: Богдан Михайличенко 

В составе "Зари" Богдан был одним из лучших, и неплохо начал играть после перехода в бельгийский "Андерлехт". Однако очень скоро место в основе брюссельцев он начал терять. Под конец сезона Михайличенко снова стал играть по 90 минут, но всё равно проиграл конкуренцию в сборной Виталию Миколенко и Эдуарду Соболю. 

Центральные полузащитники: Владлен Юрченко и Дмитрий Иванисеня 

Два футболиста "Зари", которые провели очень хороший сезон. Но тут стоит отметить, что выбор у тренерского штаба был велик - именно в центре поля играют лучшие на данный момент футболисты нашей страны.  

Правый вингер: Владислав Кочергин 

Будем откровенны, чаще Владислав играет слева, но тут на левый фланг выбор широкий, а на правый - кот наплакал. Еще один игрок "Зари", на которого снова не обратили внимания. 

Центральный атакующий полузащитник: Виталий Буяльский 

А если быть точным - едва ли не второй нападающий. Долгое время Виталий не получал вызова в сборную, за что тренерский штаб Андрея Шевченко выслушал немало критики. И вот, когда этот долгожданный вызов случился, игрок киевского "Динамо" получил травму. 

Левый вингер: Иван Петряк 

В этом сезоне Иван хорошо проявил себя в чемпионате Венгрии, забив 12 голов за сезон. Возможно, одна из главных причин невызова в сборную - конкуренция на флангах. Но точно ли условный Судаков заслуживал поездки на Евро больше? Вопрос риторический. 

Центральный нападающий: Владислав Кулач 

Форвард полтавской "Ворсклы" в этом сезоне стал лучшим бомбардиром УПЛ и по некоторым слухам даже заинтересовал киевское "Динамо". Последнее, правда, уже многие опровергли, но наше мнение, что хотя бы в расширенном списке сборной Владиславу место должно было найтись. В окончательной заявке - судить сложно. 

"Телеграф" напоминает, что сегодня команда Андрея Шевченко сыграет второй товарищеский матч в рамках подготовки к Евро 2020. Соперник - Северная Ирландия.

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
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Андрей Шевченко, Сборная Украины, Евро-2020, Виталий Буяльский, Андрей Лунин.
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