Лидер "Александрии" может усилить луганскую "Зарю"

По информации ведущего "ТаТоТаке" Михаила Спиваковского, луганская "Заря" в это межсезонье может усилиться полузащитником "Александрии" Кириллом Ковальцом, у которого остался год контракта со своим клубом. Журналист сообщает, что в трансфере заинтересован лично главный тренер бронзового призёра чемпионата Украины Виктор Скрипник.

Отметим, что в сезоне 2020/2021 сын известного украинского наставника Сергея Ковальца провёл в составе александрийцев 21 матч, забив 1 гол и отдав 6 результативных передач, а сама команда заняла в УПЛ довольно невысокое для себя девятое место.

Связан ли возможный уход Ковальца со сменой главного тренера главного тренера "жёлто-чёрных" - не сообщается. Зимой хавбека пытался заполучить также "Днепр-1", но футболист остался в своём клубе.

"Телеграф" напоминает, что после окончания минувшего сезона "Александрию" покинул Владимир Шаран, а его место в клубе занял Юрий Гура, ранее работавший с юношеским составом команды (U-19). Помимо Шарана клуб покинули также многие футболисты и работники клуба.