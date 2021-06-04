Нападающий "Баварии" продлил контракт с клубом

Как сообщает официальный сайт мюнхенской "Баварии", контракт с клубом продлил камерунский нападающий Ян-Эрик Максим Чупо-Мотинг. По условиям нового соглашения 13-й номер чемпиона Германии будет выступать за команду минимум до лета 2023-го года.

32-летний форвард перешёл в "Баварию" из французского ПСЖ по окончанию минувшего сезона, и за время розыгрыша 2020/2021 провёл 32 матча, в которых забил 9 голов и отдал 1 голевую передачу. Больше всего поклонники футбола запомнили Чупо-Мотинга по матчам с его бывшим клубом: Эрик Максим по разу отличился в воротах ПСЖ как в Мюнхене, так и в Париже. Правда, это не помогло команде Ханси Флика преодолеть четвертьфинальный барьер.

"Телеграф" напоминает, что немецкий тренер Томас Тухель продлил контракт с лондонским "Челси" после победы в Лиге чемпионов.