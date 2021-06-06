Украина - Кипр: прямая трансляция пресс-конференции Шевченко (видео)

В воскресенье, 6 июня, накануне матча с командой Кипром состоится пресс-конференция главного тренера сборной Украины Андрей Шевченко. На ней наставник "Желто-синих" расскажет о состоянии дел в команде перед Евро-2020. Начало мероприятия - в 16:00 по киевскому времени.

Прямая видеотрансляция пресс-конференции Шевченко доступно на YouTube-канале УАФ:

Отметим, матч Украина - Кипр пройдет 7 июня в Харькове на ОСК "Металлист". Посмотреть поединок можно будет в прямом эфире.

"Телеграф" напоминает, что накануне Евро-2020 сборная Украины провела уже два товарищеских матча. Ранее подопечные Шевченко сыграли вничью с Бахрейном, а затем обыграли команду Северной Ирландии. Чемпионат Европы по футболу стартует 11 июня.