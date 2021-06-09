Легендарный форвард возглавил клуб Серии B

Известный в прошлом футболист "Ювентуса" и "Милана" Филиппо Индзаги, в составе "россонери" немало лет своей футбольной жизни проведший бок-о-бок с Андреем Шевченко, возглавил "Брешию" из Серии B. Об этом сообщает официальный сайт итальянского клуба.

В прошлом сезоне Индзаги работал во главе "Беневенто", но не смог удержать команду в элите - заняв 18-ое место клуб понизился в классе.

"Телеграф" напоминает, что родной брат Филиппо Индзаги - Симоне, после пяти лет работы во главе римского "Лацио", недавно стал новым алленаторе миланского "Интера".