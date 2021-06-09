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Легендарный форвард возглавил клуб Серии B

Легендарный форвард возглавил клуб Серии B
Обновлено 12:45 Сегодня Телеграф Brescia Brescia

Известный в прошлом футболист "Ювентуса" и "Милана" Филиппо Индзаги, в составе "россонери" немало лет своей футбольной жизни проведший бок-о-бок с Андреем Шевченко, возглавил "Брешию" из Серии B. Об этом сообщает официальный сайт итальянского клуба

В прошлом сезоне Индзаги работал во главе "Беневенто", но не смог удержать команду в элите - заняв 18-ое место клуб понизился в классе. 

"Телеграф" напоминает, что родной брат Филиппо Индзаги - Симоне, после пяти лет работы во главе римского "Лацио", недавно стал новым алленаторе миланского "Интера".

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
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Все по теме:

Серия Б, Филиппо Индзаги, Итальянский футбол, Брешия.
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