"Лацио" представил нового главного тренера с помощью сигареты

Римский "Лацио" оригинальным образом дал понять, что клуб возглавил Маурицио Сарри. К назначению всё шло последние несколько дней, а особо яркие намёки появились сегодня. К примеру, в Инстаграме "орлов" был выставлен такой пост:

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений S.S. Lazio (@official_sslazio)

Расшифровать его очень легко: экс-алленаторе "Наполи", "Челси" и "Ювентуса" известен своей страстью к курению, до начала тренерской карьеры работал в банке и обычно одет в спортивный костюм.

На фейсбуке (как и в Твиттере) клуба и вовсе появились сигарета, под которой от имени самого клуба написан многозначительный комментарий "у кого есть зажигался"



Отмечается, что контракт 62-летнего специалиста с "небесно-голубыми" рассчитан на 2 года, а зарплата составит 3 миллиона в год.

"Телеграф" напоминает, что экс-тренер "Лацио" Симоне Индзаги возглавил "Интер", а его брат Филиппо - "Брешию".