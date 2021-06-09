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"Лацио" представил нового главного тренера с помощью сигареты

"Лацио" представил нового главного тренера с помощью сигареты
Обновлено 15:39 Сегодня Телеграф Facebook SS Lazio TMW

Римский "Лацио" оригинальным образом дал понять, что клуб возглавил Маурицио Сарри. К назначению всё шло последние несколько дней, а особо яркие намёки появились сегодня. К примеру, в Инстаграме "орлов" был выставлен такой пост:

 
 
 
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Допис, поширений S.S. Lazio (@official_sslazio)

Расшифровать его очень легко: экс-алленаторе "Наполи", "Челси" и "Ювентуса" известен своей страстью к курению, до начала тренерской карьеры работал в банке и обычно одет в спортивный костюм.  

На фейсбуке (как и в Твиттере) клуба и вовсе появились сигарета, под которой от имени самого клуба написан многозначительный комментарий "у кого есть зажигался"

                                                                                   Отмечается, что контракт 62-летнего специалиста с "небесно-голубыми" рассчитан на 2 года, а зарплата составит 3 миллиона в год. 

"Телеграф" напоминает, что экс-тренер "Лацио" Симоне Индзаги возглавил "Интер", а его брат Филиппо - "Брешию"

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
Просмотры: 186

Все по теме:

Лацио, Серия А, Клаудио Лотито, Маурицио Сарри.
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