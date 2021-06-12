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Нидерланды - Украина: онлайн-трансляция пресс-конференции Шевченко (видео)

Нидерланды - Украина: онлайн-трансляция пресс-конференции Шевченко (видео)
Обновлено 11:23 Сегодня Телеграф Фото: УАФ

В субботу, 12 июня, накануне стартовой игры Евро-2020 с командой Нидерландов в Амстердаме национальная сборная Украины проведет свои медиамероприятия на стадионе "Йохан Кройфф Арена". Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

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Пресс-конференция с участием главного тренера Андрея Шевченко и игрока Александра Зинченко начнется в 17:45 по местному времени (18:45 по Киеву) и будет проходить по требованиям организаторов без физического присутствия журналистов.

Плеер с видеотрансляцией предматчевой пресс-конференции Шевченко будет доступен здесь ближе к началу мероприятия.

Официальную тренировку, которая будет открытой для представителей СМИ в течение 15 минут, подопечные Андрея Николаевича начнут в 18:30. 

Отметим, матч Нидерланды - Украина состоится 13 июня. За игрой можно будет следить онлайн. К слову, букмекеры не верят в "Желто-синих".

С полным расписанием и результатами матчей Евро-2020 можно ознакомиться у нас на сайте.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Андрей Шевченко, Сборная Украины, Футбол, Сборная нНидерландов.
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