Нидерланды - Украина: онлайн-трансляция пресс-конференции Шевченко (видео)

В субботу, 12 июня, накануне стартовой игры Евро-2020 с командой Нидерландов в Амстердаме национальная сборная Украины проведет свои медиамероприятия на стадионе "Йохан Кройфф Арена". Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

Пресс-конференция с участием главного тренера Андрея Шевченко и игрока Александра Зинченко начнется в 17:45 по местному времени (18:45 по Киеву) и будет проходить по требованиям организаторов без физического присутствия журналистов.

Плеер с видеотрансляцией предматчевой пресс-конференции Шевченко будет доступен здесь ближе к началу мероприятия.

Официальную тренировку, которая будет открытой для представителей СМИ в течение 15 минут, подопечные Андрея Николаевича начнут в 18:30.

Отметим, матч Нидерланды - Украина состоится 13 июня. За игрой можно будет следить онлайн. К слову, букмекеры не верят в "Желто-синих".

С полным расписанием и результатами матчей Евро-2020 можно ознакомиться у нас на сайте.