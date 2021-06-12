Цыганков заговорил о победе на Евро-2020

Полузащитник "Динамо" и сборной Украины Виктор Цыганков обозначил цели национальной команды на чемпионате Европы.

По словам хавбека, сборная Украины ставит перед собой самые амбициозные цели, в частности, футболист заговорил и о победе на турнире. Виктор считает, что готовиться к таким длительным соревнованиям нужно от матча к матчу и с таким подходом "Сине-желтым" по зубам добиться "чего-то большего".

"Естественно, наша максимальная цель - выиграть турнир. Насколько у нас это получится, будем смотреть от игры к игре. Конечно же, для Украины в первую очередь важно выйти из группы. Если получится, то при хорошем жребии мы вполне можем добиться чего-то большего. По крайней мере, я и вся команда в это верим", - цитирует Цыганкова официальный сайт УЕФА.

Ранее "Телеграф" сообщал о забавной тренировке сборной Украины.

"Телеграф" напоминает, что поединок первого тура группы С Нидерланды - Украина пройдет в Амстердаме в воскресенье, 13 июня. Следить за этой игрой можно в нашей трансляции, а по ТВ встречу покажут сразу несколько телеканалов. Отметим, букмекеры абсолютного не верят в успех "Сине-желтых".

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