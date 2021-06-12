Скачать
Суббота, 12.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Непобедимый украинский боец Амосов стал чемпионом Bellator (видео)
Непобедимый украинский боец Амосов стал чемпионом Bellator (видео)
Шевченко заставил футболистов сборной Украины играть руками (видео)
Шевченко заставил футболистов сборной Украины играть руками (видео)
Нидерланды - Украина: онлайн матча Евро-2020
Нидерланды - Украина: онлайн матча Евро-2020
Фанаты оригинально высмеяли тренера соперников сборной Украины на Евро-2020 (видео)
Фанаты оригинально высмеяли тренера соперников сборной Украины на Евро-2020 (видео)

Цыганков заговорил о победе на Евро-2020

Цыганков заговорил о победе на Евро-2020
Обновлено 16:26 Сегодня Телеграф Фото: УАФ

Полузащитник "Динамо" и сборной Украины Виктор Цыганков обозначил цели национальной команды на чемпионате Европы.

"Да хоть помоги мне": украинские футболисты загоняли Шевченко на тренировке сборной (видео)

По словам хавбека, сборная Украины ставит перед собой самые амбициозные цели, в частности, футболист заговорил и о победе на турнире. Виктор считает, что готовиться к таким длительным соревнованиям нужно от матча к матчу и с таким подходом "Сине-желтым" по зубам добиться "чего-то большего".

"Естественно, наша максимальная цель - выиграть турнир. Насколько у нас это получится, будем смотреть от игры к игре. Конечно же, для Украины в первую очередь важно выйти из группы. Если получится, то при хорошем жребии мы вполне можем добиться чего-то большего. По крайней мере, я и вся команда в это верим", - цитирует Цыганкова официальный сайт УЕФА.

Ранее "Телеграф" сообщал о забавной тренировке сборной Украины.

"Телеграф" напоминает, что поединок первого тура группы С Нидерланды - Украина пройдет в Амстердаме в воскресенье, 13 июня. Следить за этой игрой можно в нашей трансляции, а по ТВ встречу покажут сразу несколько телеканалов. Отметим, букмекеры абсолютного не верят в успех "Сине-желтых".

С полным расписанием, турнирными таблицами, результатами и видеообзорами всех матчей Евро-2020 можно ознакомиться у нас на сайте

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 199

Все по теме:

Сборная Украины, Сборная Нидерландов, Футбол, Евро-2020, Виктор Цыганков.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Стали известны результаты переговоров УАФ с УЕФА по форме сборной Украины
02 Впервые в истории Евро стартовый мяч забили с помощью автогола (видео)
03 "Да хоть помоги мне": украинские футболисты загоняли Шевченко на тренировке сборной (видео)
04 Луческу оценил шансы сборной Украины на Евро-2020
05 Италия разгромила Турцию на старте Евро-2020 (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь