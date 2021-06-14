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Финляндия - Россия: анонс матча Евро-2020

Финляндия - Россия: анонс матча Евро-2020
Обновлено 20:56 Сегодня Телеграф Твиттер AFP

Среда, 16 июня, стартует на Евро-2020 с матча между Финляндией и Россией. Игра продёт в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена". 

Финляндия неожиданно выиграла свой матч первого тура. Да, матч с датчанами запомнился, к сожалению, явно не самим футболом, но эта победа всё равно из тех, которые можно назвать сенсационными. Россия же вполне прогнозировано и без каких-либо шансов уступила сборной Бельгии.  

Несмотря на все подобные факторы, фаворитом матча по мнению букмекеров является команда Станислава Черчесова. Тут играет роль и фактор домашнего поля и, как ни крути, опыт, ведь для финнов это дебютный в истории большой турнир. Тем не менее Пукки и компания готовит россиянам сюрпизы. 

Прогноз автора: 1:1

"Телеграф" напоминает, что за матчем Финляндия - Россия можно будет следить онлайн.

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
Просмотры: 271

Все по теме:

Сборная России, Евро-2020, Сборная Финляндии, Газпром Арена.
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