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Официально: стало известно, кто сыграет в чемпионате Украины 2021/22

Официально: стало известно, кто сыграет в чемпионате Украины 2021/22
19:54 Сегодня Телеграф Фото: уПЛ

Во вторник, 15 июня, в Доме футбола состоялось очередное Общее собрание участников Украинской Премьер-Лиги. Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

"Заря" официально усилилась двумя футболистами "Динамо"

Мероприятие прошло в формате конструктивного обсуждения всех вопросов. На Общем собрании присутствовали Андрей Павелко, Президент УАФ, представители 15-ти клубов Лиги, Евгений Дикий, Исполнительный директор УПЛ. В итоге на собрании было решено исключить "Минай" из высшего дивизиона, а также включить ФК "Верес", ФК "Черноморец", ФК "Металлист 1925" в состав участников УПЛ.

Таким образом, в чемпионате Украины 2021/22 примут участие 16 команд. Новый сезон стартует 25 июля (базовая дата). Аттестаты на участие в турнире получили все команды, включая донецкий "Олимпик".

Состав участников УПЛ 2021/22: "Верес", "Ворскла", "Десна", "Динамо", "Днепр-1", "Заря", Ингулец, "Колос", "Львов", "Мариуполь", "Металлист-1925", "Александрия", "Олимпик", "Рух", "Черноморец", "Шахтер".

Ранее "Телеграф" сообщал "Минай" назначил нового главного тренера.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Футбол, УПЛ.
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