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Гаттузо покинул "Фиорентину" спустя 20 дней работы

Гаттузо покинул "Фиорентину" спустя 20 дней работы
Обновлено 14:15 Сегодня Телеграф Fiorentina Eurosport

Как сообщает официальный сайт "Фиорентины", итальянский клуб покинул Дженнаро Гаттузо, который проработал там всего 20 дней и не успел провести ни одной тренировки.  

Сообщается, что конфликт между тренером и клубом случился из-за разногласий в трансферной политике - руководство "Фиорентины" не желало подписывать игроков, которых хотели видеть в составе "фиалок" новый тренер и его португальский агент Жорже Мендеш. 

Случай очень напомним моментальный уход Марсело Бьелсы из "Лацио" летом 2016-го. Причина также была в трансферах. Аргентинец проработал в римском клубе всего 3 дня. 

"Телеграф" напоминает, что сегодня Джанлуиджи Буффон вернулся в "Парму".

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
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Серия А, Фиорентина, Дженнаро Гаттузо, Жорже Мендеш.
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