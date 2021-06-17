Гаттузо покинул "Фиорентину" спустя 20 дней работы

Как сообщает официальный сайт "Фиорентины", итальянский клуб покинул Дженнаро Гаттузо, который проработал там всего 20 дней и не успел провести ни одной тренировки.

Сообщается, что конфликт между тренером и клубом случился из-за разногласий в трансферной политике - руководство "Фиорентины" не желало подписывать игроков, которых хотели видеть в составе "фиалок" новый тренер и его португальский агент Жорже Мендеш.

Случай очень напомним моментальный уход Марсело Бьелсы из "Лацио" летом 2016-го. Причина также была в трансферах. Аргентинец проработал в римском клубе всего 3 дня.

"Телеграф" напоминает, что сегодня Джанлуиджи Буффон вернулся в "Парму".