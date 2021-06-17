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Испания - Польша: где и когда смотреть матч Евро-2020

Испания - Польша: где и когда смотреть матч Евро-2020
Обновлено 23:01 Сегодня Телеграф Фото: Twitter SeFutbol

В субботу, 19 июня, сборные Испании и Польши закроют программу матчей второго тура на Евро-2020. Игра состоится в Севилье на стадионе "Ла-Картуха", начало поединка - в 22:00 по киевскому времени.

В прямом эфире в Украине встречу Испания - Польша покажут телеканалы "Футбол 1" и "Украина". Кроме того, официальная live-трансляция матча будет доступна на сервисах oll.tv и megogo (требуется подписка, - прим. ред.). "Телеграф" проведет текстовый онлайн игры, в ходе которой у нас на сайте оперативно будут добавлены видео голов и лучших моментов.

Ранее "Телеграф" рассказывал о букмекерских раскладах накануне матча Испания - Польша.

"Телеграф" напоминает, что в первом туре Испания умудрилась не забить шведам, а поляки сенсационно проиграли Словакии. С полным календарем, результатами и видеообзорами всех матчей Евро-2020 можно ознакомиться у нас на сайте.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Сборная Испании, Сборная Польши, Футбол.
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