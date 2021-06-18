Скачать
Пятница, 18.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
В России потребовали разобраться с украинцами, которые поют "Путин - х*йло" на Евро-2020 (видео)
В России потребовали разобраться с украинцами, которые поют "Путин - х*йло" на Евро-2020 (видео)
Что нужно Украине в последнем туре для выхода в 1/8 Евро-2020?
Что нужно Украине в последнем туре для выхода в 1/8 Евро-2020?
"Это дебилизм": экс-тренеры сборной Украины ответили на обвинения по Зинченко
"Это дебилизм": экс-тренеры сборной Украины ответили на обвинения по Зинченко
Талисман Евро-2020 преподал урок тренеру сборной России (видео)
Талисман Евро-2020 преподал урок тренеру сборной России (видео)

Испания - Польша: анонс матча Евро-2020

Испания - Польша: анонс матча Евро-2020
14:30 Сегодня Телеграф Eurosport

Крайним поединком субботы, 19 июня, на Евро-2020 станет противостояние между Испанией и Польши. В первом туре обе команды не добились нужных результатов - испанцы не смогли преодолеть шведский "автобус", а поляки проиграли словакам. Кто-то говорит, что сенсационно, но если посмотреть игру - вполне по делу. Другое дело, что поляки сами себе создали проблемы - Гжегож Крыховьяк получил две жёлтых и потому не сыграет в севильском поединке с "Фурией Рохой". 

Фаворитом матча по мнению букмекеров является Испания. Однако лишь игра покажет, создадут ли Левандовски и компания проблемы.

Прогноз автора: 3:1 

"Телеграф" напоминает, что центральным матчем дня в субботу станет игра Португалия - Германия. За игрой можно будет следить онлайн на нашем сайту.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
Просмотры: 236

Все по теме:

Сборная Испании, Испания, Сборная Польши, Польша, Евро-2020.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Что нужно Украине в последнем туре для выхода в 1/8 Евро-2020?
02 Андрей Шевченко: "в раздевалку позвонил Владимир Зеленский. Беседин освежил игру" (видео)
03 Нидерланды досрочно вышли в плей-офф Евро-2020 из группы Украины (видео)
04 "Минута славы": Ярмоленко повеселил на пресс-конференции после первой победы на Евро-2020 (видео)
05 Зинченко выступал на Евро на коррупционной основе - журналист
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь