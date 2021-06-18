Испания - Польша: анонс матча Евро-2020

Крайним поединком субботы, 19 июня, на Евро-2020 станет противостояние между Испанией и Польши. В первом туре обе команды не добились нужных результатов - испанцы не смогли преодолеть шведский "автобус", а поляки проиграли словакам. Кто-то говорит, что сенсационно, но если посмотреть игру - вполне по делу. Другое дело, что поляки сами себе создали проблемы - Гжегож Крыховьяк получил две жёлтых и потому не сыграет в севильском поединке с "Фурией Рохой".

Фаворитом матча по мнению букмекеров является Испания. Однако лишь игра покажет, создадут ли Левандовски и компания проблемы.

Прогноз автора: 3:1

"Телеграф" напоминает, что центральным матчем дня в субботу станет игра Португалия - Германия. За игрой можно будет следить онлайн на нашем сайту.