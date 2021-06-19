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Финляндия - Бельгия: где и когда смотреть матч Евро-2020

Финляндия - Бельгия: где и когда смотреть матч Евро-2020
Обновлено 17:24 Сегодня Телеграф Фото: Twitter BelRedDevils

В понедельник, 21 июня, в вечерней программе матчей третьего тура чемпионата Европы встретятся команды Финляндии и Бельгии. Игра пройдет в Санкт-Петербурге на одноименной арене и начнется в 22:00 по киевскому времен.

В прямом эфире в Украине поединок Финляндия - Бельгия покажут телеканалы "Футбол 1" и "Украина". За live-трансляцией встречи также можно наблюдать в сети на сервисах oll.tv и megogo (требуется подписка, - прим. ред.). У нас на сайте оперативно будут доступны видео голов а также хайлайты матча.

Ранее "Телеграф" сообщал о букмекерских раскладах накануне матча Финляндия - Бельгия

"Телеграф" напоминает, что во втором туре Финляндия уступила России, а Бельгия одолела Данию.

С полным календарем и результатами всех матчей чемпионата Европы можно ознакомиться в специальном разделе нашего сайта.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 259

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Футбол, Евро-2020, Сборная Бельгии, Сборная Финляндии.
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