Финляндия - Бельгия: где и когда смотреть матч Евро-2020

В понедельник, 21 июня, в вечерней программе матчей третьего тура чемпионата Европы встретятся команды Финляндии и Бельгии. Игра пройдет в Санкт-Петербурге на одноименной арене и начнется в 22:00 по киевскому времен.

В прямом эфире в Украине поединок Финляндия - Бельгия покажут телеканалы "Футбол 1" и "Украина". За live-трансляцией встречи также можно наблюдать в сети на сервисах oll.tv и megogo (требуется подписка, - прим. ред.). У нас на сайте оперативно будут доступны видео голов а также хайлайты матча.

Ранее "Телеграф" сообщал о букмекерских раскладах накануне матча Финляндия - Бельгия.

"Телеграф" напоминает, что во втором туре Финляндия уступила России, а Бельгия одолела Данию.

С полным календарем и результатами всех матчей чемпионата Европы можно ознакомиться в специальном разделе нашего сайта.