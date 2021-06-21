Шевченко забил гол с отрицательного угла (видео)

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко не растерял своих футбольных навыков.

Андрей Николаевич постоянно участвует в тренировочном процессе вместе со своими подопечными. На этот раз объективы камер запечатлели "сухой лист" в исполнении 44-летнего "Шевы". На кадрах видно, как коуч "Желто-синих" решился на удар вблизи углового флажка, причем мяч находился немного за лицевой линией. Шевченко пробил внешней стороной стопы, и круглый попал прямо в цель.

Видео с ударом Шевченко опубликовал журналист Николай Васильков на своем YouTube-канале:

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