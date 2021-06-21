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Шевченко забил гол с отрицательного угла (видео)

Шевченко забил гол с отрицательного угла (видео)
Обновлено 12:28 Сегодня Телеграф Фото: УАФ

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко не растерял своих футбольных навыков.

Украина - Австрия: онлайн матча Чемпионата Европы

Андрей Николаевич постоянно участвует в тренировочном процессе вместе со своими подопечными. На этот раз объективы камер запечатлели "сухой лист" в  исполнении 44-летнего "Шевы". На кадрах видно, как коуч "Желто-синих" решился на удар вблизи углового флажка, причем мяч находился немного за лицевой линией. Шевченко пробил внешней стороной стопы, и круглый попал прямо в цель.

Видео с ударом Шевченко опубликовал журналист Николай Васильков на своем YouTube-канале:

Ранее "Телеграф" сообщал, где посмотреть матч третьего тура групповой стадии Евро-2020 Украина - Австрия в прямом эфире по ТВ, а а также рассказывал о котировках букмекеров на эту дуэль.

С полным расписанием, турнирными таблицами, результатами и видеообзорами всех матчей Евро-2020 можно ознакомиться у нас на сайте.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 1,649

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Андрей Шевченко, Сборная Украины, Футбол, Сборная Австрии, Евро-2020.
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