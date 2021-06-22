Словакия - Испания: где и когда смотреть матч Евро-2020

В среду, 23 июня, Словакия и Испания сыграют матч за выход в плей-офф чемпионата Европы. Встреча состоится на стадионе "Ла-Картуха" в Севилье и начнется в 19:00 по киевскому времени.

В прямом эфире в Украине матч Словакия - Испания покажет телеканал "Футбол 1". В интернете официальная трансляция поединка будет доступна на сервисе oll.tv (требуется подписка, - прим. ред.). Кроме того, видео голов и лучших моментов встречи будут оперативно доступны у нас на сайте.

Напомним, словаки во втором туре умудрились проиграть шведам, а вот испанцы упустили победу с Польшей. Теперь "гостям" фактически необходима только победа, а вот "хозяев" устроит и ничья.

С полным расписанием, турнирными таблицами, результатами и видеообзорами всех матчей чемпионата Европы-2020 можно ознакомиться у нас на сайте.