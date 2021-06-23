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Умер бывший футболист "Динамо"

Умер бывший футболист "Динамо"
00:23 Сегодня Телеграф ФК http://ifff.if.ua/

Как сообщает официальный сайт киевского "Динамо", на 62-м году жизни покинул наш мир Ярослав Мирославович Думанский - в прошлом экс-полузащитник "бело-синих".

Думанский выступал за киевский клуб с 1981-го по 1984-й год, и за это время выиграл чемпионат СССР в 1981-м году и Кубок СССР в 1982-м. Также футболист выступал за ивано-франковский "Спартак" (ныне "Прикарпатье"), львовские "Карпаты", "Динамо" из Москвы и харьковский "Металлист". После завершения карьеры работал детским тренером. Причины трагического происшествия пока не сообщаются.

"Телеграф" напоминает, что до 15 июля каждый желающий может увидеть на ВДНХ Кубок Кубков 1986-го года, выигранный "Динамо" Лобановского.

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
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ФК Динамо (Киев), Карпаты Львов, Металлист Харьков, Ярослав Думанский.
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