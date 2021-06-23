"Милан" согласовал контракт с чемпионом мира-2018

Как сообщает итальянский журналист и инсайдер Никола Скира, "Милан" договорился о контракте с форвардом "Челси" и сборной Франции Оливье Жиру.

"Россонери" согласовали с Оливье двухлетний контракт. Сумма сделки пока публично не оглашается, но стоимость Жиру на Transfermarkt - 2 миллиона евро. "Пенсионеры" готовы предложить чемпиону мира 2018-го года зарплату в 4 миллиона евро в год. На очереди - окончательное завершение переговоров между самими клубами.

"Телеграф" напоминает, что недавно французский форвард продлил контракт с "Челси" на 1 год. Также это сделал Тьягу Сильва.