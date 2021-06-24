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Шедевр "ножницами" на Копа Америка: отличился вингер сборной Колумбии (видео)

Шедевр "ножницами" на Копа Америка: отличился вингер сборной Колумбии (видео)
10:05 Сегодня Телеграф Eurosport

В одном из прошедших накануне матчей Копа Америка случился настоящий шедевр - вингер сборной Колумбии и португальского "Порту" Луис Фернандо Диас эффектно сложился и точно пробил через себя по воротам бразильцев. Такие удары в футбольном называют "ножницами".

 
 
 
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Допис, поширений Copa América (@copaamerica)

 

Несмотря на столь потрясающий гол в начале встречи (случился он на 10-й минуте), колумбийцы не смогли не только выиграть, но даже сыграть вничью. В концовке встречи бразильцы совершили камбэк - сначала отличился форвард "Ливерпуля" Роберто Фирмино, а затем и опорник мадридского "Реала" Каземиро. Второй мяч случился в самом-самом конце встречи, на 10-й компенсированной минуте матча. 

"Телеграф" напоминает, что обзоры вчерашних матчем южноамериканского первенства можно посмотреть здесь

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
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Сборная Бразилии, Сборная Колумбии, Копа Америка, Луис Фернандо Диас, Голы через себя.
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