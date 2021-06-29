Скачать
Вторник, 29.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
Украинский журналист выступил за товарищеский матч со сборной России
Украинский журналист выступил за товарищеский матч со сборной России
Фанат из Швейцарии стал мемом, испытав весь спектр эмоций за несколько минут (видео)
Фанат из Швейцарии стал мемом, испытав весь спектр эмоций за несколько минут (видео)
Футбольный арбитр Екатерина Монзуль вошла в список самых влиятельных украинок
Футбольный арбитр Екатерина Монзуль вошла в список самых влиятельных украинок
Российский футболист объяснил провал сборной РФ на фоне успеха украинцев на Евро-2020
Российский футболист объяснил провал сборной РФ на фоне успеха украинцев на Евро-2020

Модрич завершил карьеру в сборной Хорватии

Модрич завершил карьеру в сборной Хорватии
14:47 Сегодня Телеграф Твиттер CR7 Rap Rhymes

Вчерашний огненный матч между Хорватией и Испанией, состоявшийся в Копенгагене в рамках 1/8 Евро-2020, стал последним в футболке национальной для многолетнего капитана "клетчатых", обладателя Золотого мяча 2018 Луки Модрича.  

После игры полузащитник мадридского заявил, что его время в сборной истекло. Правда, он не исключает своего возможного участия на Чемпионате мира-2022, который уже через полтора года пройдёт в Катаре. 

"Мое участие в следующем ЧМ? Не знаю. Для начала я хочу хорошо отдохнуть и все обдумать", — заявил блестящий хавбек. 

"Телеграф" напоминает, что 28 июня 2021-го года стал невероятно голевым и захватывающим днём на этом Чемпионате Европы. Хорваты и испанцы сыграли 3:3 в основное время (и 3:5 в дополнительное), а французы и швейцарцы довели свои 3:3 до серии пенальти, в которой сильнее оказались "нейтралы".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
Просмотры: 125

Все по теме:

Лука Модрич, Сборная Хорватии, Евро-2020, Реал Мадрид.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Чемпионы мира сенсационно покидают Евро-2020: швейцарцы совершили чудо во втором суперматче дня
02 На Евро-2020 случился невероятно курьёзный автогол: "отличились" полузащитник и вратарь сборной Испании (видео)
03 Швеция - Украина: Шевченко огласил состав на матч 1/8 финала Евро-2020
04 Испанцы в огненном поединке одолели хорватов и вышли в 1/4 Евро-2020 (видеообзор матча)
05 Зеленский запустил футбольный флешмоб перед решающим матчем сборной Украины на Евро
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь