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"Украина приехала на Евро не продавать себя, а бороться за победу", - журналист

"Украина приехала на Евро не продавать себя, а бороться за победу", - журналист
19:59 Сегодня Телеграф Фейсбук Максима Иванова Українська асоціація футболу

Игроки сборной Украины приехала на Евро не продавать себя, а бороться за победу, что и становится причиной незрелищной игры команды, за которую ее многие критикуют. Об этом написал на своей странице в Facebook заместитель главного редактора издания "Телеграф" Максим Иванов, комментируя вчерашнюю победу сборной Украины над Швецией со счетом 2:1 в рамках 1/8 финала Евро-2020.

По его словам, многие пишут об "отвратительной игре, которую в очередной раз показала сборная Украины". Но в пример автор приводит кейсы других сборных, которые показали яркий футбол, но не добились результата

"Смотрите, что получается. Развеселая сборная Нидерландов с полюбившимся всем Дензелем Дюмфрисом оказалась ослеплена собственным куражом и совсем забыла, что нужно просто забить, засушить и пойти дальше. Им хотелось красиво, чтобы не просто ударить в дальний угол, а обвести вратаря и катнуть в пустые ворота. Подозреваю, сборная Нидерландов даже не поняла, как оказалась в такой ситуации и в итоге вылетела. Дензель Дюмфрис, вероятно, усилит Реал или Барселону и даст повод еще разок поговорить о развеселой игре сборной Нидерландов на Евро-2020. А потом все о ней просто забудут. Могла ли себе позволить такой футбол Украина? Нет, по ряду причин не могла", - уверен Максим Иванов.

 

 "Затем нам ставили в пример сборную Венгрии. Как едва ли не главный андердог всего группового этапа, она выходила на каждый матч с четким (подчеркну - четким) осознанием того факта, что она уже выиграла, оказавшись на этом чемпионате. Это тот самый железобетонный случай, когда команде вообще нечего терять - в компании с Германией, Францией и Португалией она чувствовала себя психологически раскованно. Абсолютно. Была ли такая роскошь у Украины? Нет, у нее была группа, из которой она была обязана выходить, иначе - сожрут, - рассуждает журналист. - То же самое в известной степени можно сказать о Швейцарии. На игру с Францией, сильнейшей командой этого чемпионата по потенциалу (но, в итоге, не по результату) эта сборная тоже выходила с мыслями хорошенько хлопнуть дверьми. В итоге - хлопнули прямо по рукам и ногам французов, которые повторили ошибку Нидерландов - занялись самолюбованием, начали принимать в свой адрес поздравления и не заметили, как оказались в серии пенальти".

"Кем там еще восхищались, Данией? Ну, послушайте, эта команда умерла и родилась заново. Как хотите - так и понимайте. Как никогда легкая, даже воздушная сборная Италии - сценарий, аналогичный французско-швейцарскому. Пронесло. Полагаю, дальше мы увидим куда более прагматичных итальянцев, которые почуяли запах крови и своего уже не отдадут до самого финала. А теперь смотрим, кто и как прошел дальше. Бельгия при всех своих кадровых возможностях (прежде всего я говорю об атаке) сейчас слышит в свой адрес неоправданную критику, схожую с той, что слышит Андрей Шевченко. Мол, а игра где?! Англия - по умолчанию. Но там всё понятно было изначально. Испания ещё вот. Как вам игра этих парней? Много зрелища? А кайфуете ли вы от футбола сверх дисциплинированной Чехии?", - задает вопросы автор публикации.

 

В завершение Иванов отмечает, что Украина и Швеция - были совершенно равными командами.

"И они вышли на этот матч с пониманием, что на кону вполне конкретный выход в Топ-8. Им было что терять. Отсюда - соответствующий футбол. И та же картина будет в субботу в Риме. Нам нужно переключить мышление и осознать, что сборная Украины, похоже, приехала на Евро не продавать себя по частям (вспоминаем Дензеля Дюмфриса), а бороться за победу. Заниматься непосредственной обязанностью любого участника финальной стадии чемпионата Европы. Прокрутите в голове эту фразу до тех пор, пока у вас, как и у меня, не побегут мурашки по телу от осознания этого факта. Мы - в восьмерке лучших. И мы - в той части Евро, где начинается именно что чемпионат и конкретная борьба, а не футбольная ярмарка. Я горжусь нашей сборной и не жду на этом Евро от нее ничего, кроме борьбы. Пока что не разочарован", - подытожил Максим Иванов. 


"Телеграф" напоминает, что победный мяч команды Андрея Шевченко в ворота шведов забил Артём Довбик.

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
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Все по теме:

Андрей Шевченко, Сборная Англии, Сборная Украины, Сборная Швеции, Сборная Нидерландов, Евро-2020, Дензель Дюмфрис.
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