"Украина приехала на Евро не продавать себя, а бороться за победу", - журналист

Игроки сборной Украины приехала на Евро не продавать себя, а бороться за победу, что и становится причиной незрелищной игры команды, за которую ее многие критикуют. Об этом написал на своей странице в Facebook заместитель главного редактора издания "Телеграф" Максим Иванов, комментируя вчерашнюю победу сборной Украины над Швецией со счетом 2:1 в рамках 1/8 финала Евро-2020.

По его словам, многие пишут об "отвратительной игре, которую в очередной раз показала сборная Украины". Но в пример автор приводит кейсы других сборных, которые показали яркий футбол, но не добились результата

"Смотрите, что получается. Развеселая сборная Нидерландов с полюбившимся всем Дензелем Дюмфрисом оказалась ослеплена собственным куражом и совсем забыла, что нужно просто забить, засушить и пойти дальше. Им хотелось красиво, чтобы не просто ударить в дальний угол, а обвести вратаря и катнуть в пустые ворота. Подозреваю, сборная Нидерландов даже не поняла, как оказалась в такой ситуации и в итоге вылетела. Дензель Дюмфрис, вероятно, усилит Реал или Барселону и даст повод еще разок поговорить о развеселой игре сборной Нидерландов на Евро-2020. А потом все о ней просто забудут. Могла ли себе позволить такой футбол Украина? Нет, по ряду причин не могла", - уверен Максим Иванов.

"Затем нам ставили в пример сборную Венгрии. Как едва ли не главный андердог всего группового этапа, она выходила на каждый матч с четким (подчеркну - четким) осознанием того факта, что она уже выиграла, оказавшись на этом чемпионате. Это тот самый железобетонный случай, когда команде вообще нечего терять - в компании с Германией, Францией и Португалией она чувствовала себя психологически раскованно. Абсолютно. Была ли такая роскошь у Украины? Нет, у нее была группа, из которой она была обязана выходить, иначе - сожрут, - рассуждает журналист. - То же самое в известной степени можно сказать о Швейцарии. На игру с Францией, сильнейшей командой этого чемпионата по потенциалу (но, в итоге, не по результату) эта сборная тоже выходила с мыслями хорошенько хлопнуть дверьми. В итоге - хлопнули прямо по рукам и ногам французов, которые повторили ошибку Нидерландов - занялись самолюбованием, начали принимать в свой адрес поздравления и не заметили, как оказались в серии пенальти".

"Кем там еще восхищались, Данией? Ну, послушайте, эта команда умерла и родилась заново. Как хотите - так и понимайте. Как никогда легкая, даже воздушная сборная Италии - сценарий, аналогичный французско-швейцарскому. Пронесло. Полагаю, дальше мы увидим куда более прагматичных итальянцев, которые почуяли запах крови и своего уже не отдадут до самого финала. А теперь смотрим, кто и как прошел дальше. Бельгия при всех своих кадровых возможностях (прежде всего я говорю об атаке) сейчас слышит в свой адрес неоправданную критику, схожую с той, что слышит Андрей Шевченко. Мол, а игра где?! Англия - по умолчанию. Но там всё понятно было изначально. Испания ещё вот. Как вам игра этих парней? Много зрелища? А кайфуете ли вы от футбола сверх дисциплинированной Чехии?", - задает вопросы автор публикации.