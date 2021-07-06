Любимчик Луческу из "Динамо" привлек внимание команды Серии А

Трансферная эпопея с нападающим "Динамо" Владиславом Супрягой вновь набирает обороты. Итальянское издание sport.sky сообщает, что к игроку проявляет интерес "Дженоа".

Представитель Серии А как раз ищет себе нового молодого форварда, и внимание боссов "Грифонов" привлек украинский форвард "Динамо" Супряга. Сообщается, что итальянская команда прощупывает почву на предмет возможного трансфера, в частности, их интересует стоимость футболиста, а также другие дополнительные условия потенциального перехода.

Отметим, 21-летний Супряга уже давно попал на радары итальянских клубов. "Болонья" пыталась подписать игрока еще прошлым летом, но тогда трансфер не состоялся из-за финансовых аппетитов "Бело-синих". Однако "Красно-синие" еще верят в покупку Супряги.

В начале сезона 2020/21 Супряга был основным форвардом в команде Мирчи Луческу, несмотря на откровенно слабую результативность. В прошлой кампании форвард принял участие в 31 поединке за "Бело-синих", отметившись тремя голами и 5 ассистами.

Ранее "Телеграф" сообщал, что за "Динамо" впервые забил гол Владислав Кулач.