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Любимчик Луческу из "Динамо" привлек внимание команды Серии А

Любимчик Луческу из "Динамо" привлек внимание команды Серии А
Обновлено 12:28 Сегодня Телеграф Фото: ФК Динамо (Киев)

Трансферная эпопея с нападающим "Динамо" Владиславом Супрягой вновь набирает обороты. Итальянское издание sport.sky сообщает, что к игроку проявляет интерес "Дженоа".

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Представитель Серии А как раз ищет себе нового молодого форварда, и внимание боссов "Грифонов" привлек украинский форвард "Динамо" Супряга. Сообщается, что итальянская команда прощупывает почву на предмет возможного трансфера, в частности, их интересует стоимость футболиста, а также другие дополнительные условия потенциального перехода.

Отметим, 21-летний Супряга уже давно попал на радары итальянских клубов. "Болонья" пыталась подписать игрока еще прошлым летом, но тогда трансфер не состоялся из-за финансовых аппетитов "Бело-синих". Однако "Красно-синие" еще верят в покупку Супряги.

В начале сезона 2020/21 Супряга был основным форвардом в команде Мирчи Луческу, несмотря на откровенно слабую результативность. В прошлой кампании форвард принял участие в 31 поединке за "Бело-синих", отметившись тремя голами и 5 ассистами.

Ранее "Телеграф" сообщал, что за "Динамо" впервые забил гол Владислав Кулач.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Динамо (Киев), ФК Дженоа, Футбол, Владислав Супряга.
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