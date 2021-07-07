"Динамо" - "Люцерн": прямая видеотрансляция матча

В среду, 7 июля, "Динамо" проведет свой четвертый матч на первом швейцарском сборе. Противостоять команде Мирчи Луческу будет местный клуб "Люцерн". Встреча начнется в 17:00 по киевскому времени, а в этой статье ближе к началу поединка будет доступна прямая видеотрансляция игры.

Прямая видеотрансляция контрольного матча "Динамо" - "Люцерн" доступна на официальном канале киевского "Динамо" в YouTube:

Отметим, по итогам прошлого сезона "Люцерн" занял шестую позицию в чемпионате Швейцарии и не сумел пробиться в еврокубки.

"Телеграф" напоминает, что в первом матче в Швейцарии "Бело-синие" устроили голевую феерию с "Базелем", а затем не сумели переиграть "Лозанну" (1:1). В третьем поединке заграничного сбора киевляне разбили любительскую команду из Франции "Дивон" (5:0). В последней встречи дебютные голы за "Бело-синих" оформил Владислав Кулач.

С полным календарем матчей "Динамо" в Швейцарии можно ознакомиться у нас на сайте.

Ранее "Телеграф" сообщал, что нападающий "Динамо" Владислав Супряга близок к переходу в команду Серии А.