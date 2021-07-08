Официально: Серхио Рамос - игрок ПСЖ

Многолетний капитан и лидер мадридского "Реала", защитник Серхио Рамос, официально перебрался во французский "Пари Сен-Жермен". Вначале новость об этом дважды анонсировал известный итальянский футбольный инсайдер Фабрицио Романо, который сначала упомянул о 35-летнем испанцев в твите про трансфер Ашрафа Хакими, а затем дополнил это подтверждением, опубликованным вчера.

Сегодня информация появилась и в официальном Твиттере парижан, где выложили эффектную презентацию, а также на официальном сайте клуба. Контракт ветерана испанского футбола с вице-чемпионами Франции, как и сообщалось раньше, будет рассчитан до конца июня 2023-го года (что можно увидеть даже на фото), но все детали договора пока неизвестны. Достался Рамос своему новому клубу бесплатно, так как недавно испанец стал свободным агентом после 16 лет игры в "Реале".

Ранее "Телеграф" сообщал, что до Рамоса и Хакими ПСЖ в это летнее трансферное окно также усилился нидерландским экс-полузащитником "Ливерпуля" Джоржиньо Вейналдумом, недавно игравшим против сборной Украины в составе "оранжевых" на Евро-2020.