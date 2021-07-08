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Четверг, 08.07.2021
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Италия - Англия: анонс финала Чемпионата Европы

Италия - Англия: анонс финала Чемпионата Европы
10:23 Сегодня Телеграф UEFA

В воскресенье, 11 июля, наконец-то состоится квинтэссенция Евро-2020. Чемпионата, который уже успел стать одним из самых странных и захватывающих в истории. И который, давайте не будем отрицать, подарил нам в лице национальной сборной Италии одну из самых красиво играющих и душераздирающих команд если не в истории Евро вообще, то в истории крайних Евро точно.   

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Букмекеры называют небольшими фаворитами встречи англичан. И тут удивляться нечему: во-первых - фактор домашнего поля (пусть даже номинальными хозяевами будут итальянцы), во-вторых - большие турниры уже давно выигрывают в большинстве своём прагматичные сборные. А именно такой является Англия. 

Прогноз автора всё же иной - 1:0 в пользу Италии.   

У Италии команда впечатляет ещё и тем, что у неё нет одной яркой звезды. Удивить может каждый, и выдать на поле нечто нестандартное тоже может каждый. 

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Для англичан этот матч станет первым финалом Евро в истории. Для итальянцев - четвёртым, из предыдущих трёх победным был лишь один. 

 "Телеграф" напоминает, как "Скуадра Адзурра" играла в своих прошлых финалах Чемпионата Европы.

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
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Сборная Англии, Сборная Италии, Уэмбли, Евро-2020.
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