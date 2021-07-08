Италия - Англия: анонс финала Чемпионата Европы

В воскресенье, 11 июля, наконец-то состоится квинтэссенция Евро-2020. Чемпионата, который уже успел стать одним из самых странных и захватывающих в истории. И который, давайте не будем отрицать, подарил нам в лице национальной сборной Италии одну из самых красиво играющих и душераздирающих команд если не в истории Евро вообще, то в истории крайних Евро точно.

Букмекеры называют небольшими фаворитами встречи англичан. И тут удивляться нечему: во-первых - фактор домашнего поля (пусть даже номинальными хозяевами будут итальянцы), во-вторых - большие турниры уже давно выигрывают в большинстве своём прагматичные сборные. А именно такой является Англия.

Прогноз автора всё же иной - 1:0 в пользу Италии.

У Италии команда впечатляет ещё и тем, что у неё нет одной яркой звезды. Удивить может каждый, и выдать на поле нечто нестандартное тоже может каждый.

Для англичан этот матч станет первым финалом Евро в истории. Для итальянцев - четвёртым, из предыдущих трёх победным был лишь один.

"Телеграф" напоминает, как "Скуадра Адзурра" играла в своих прошлых финалах Чемпионата Европы.