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Дружба Месси и Неймара под угрозой: где и когда смотреть финал Кубка Америки Аргентина - Бразилия

Дружба Месси и Неймара под угрозой: где и когда смотреть финал Кубка Америки Аргентина - Бразилия
16:55 Сегодня Телеграф Фото: Twitter goal

В воскресенье, 11 июля (время киевское) состоится финал Кубка Америки-2021 Аргентина - Бразилия. Встреча пройдет на стадионе "Маракана" в бразильском Рио-де-Жанейро, начало поединка - в 03:00 по Киеву.

Прямо в "девятку": Месси исполнил идеальный штрафной на Кубке Америки (видео)

В прямом эфире в Украине финальный матч Аргентина - Бразилия покажет сервис megogo (требуется платная подписка, - прим. ред.). По окончании встречи у нас на сайте появится видеообзор игры.

"Телеграф" напоминает, что в полуфинале турнира Бразилия минимально одолела Перу благодаря ассисту Неймара, а Аргентина в серии пенальти прошла Колумбию. После матча с колумбийцами Лионель Месси не сдержал эмоций и начал издеваться над Йерри Миной, который промазал с "точки".

Со всеми результатами и видеообзорами всех матчей Кубка Америки-2021 можно ознакомиться у нас на сайте.

Ранее "Телеграф" сообщал, что донецкий "Шахтер" нашел усиление на чемпионате Южной Америки. Кроме того, на Кубке Америки-2021 бразилец Габриэль Жезус запомнился безумным фолом.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Сборная Бразилии, Сборная Аргентины, Футбол, Кубок Америки.
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