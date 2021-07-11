Звёздному футболисту разбили голову в матче сборных (видео)

В Северной Америке в в эти дни стартовал интересный местный турнир под названием "Кубок КОНКАКАФ". Матч первого тура между сборными Мексики и Тринидада и Тобаго закончился нулевой ничьей, однако нашлось в нём место и воистину страшному, как можно увидеть с видео, случаю.

На 10-й минуте встречи форвард итальянского "Наполи" Ирвинг Лосано пытался первым добраться до мяча, дабы выйти один на один и воспользоваться своим шансом забить. Однако вместо этого 25-летний нападающий получил бутсой по голове от голкипера соперников Марвина Филиппа. А в довершение на них налетел и ещё один игрок команды соперников.

Лосано тут же унесла с поля бригада медиков и, как сообщается, его тут же доставили в больницу. На поле его заменил полузащитник Эфраин Альварес. Сейчас состояние Ирвинга оценивается как стабильное.

"Телеграф" напоминает, что получивший серьёзную травму на Евро-2020 защитник национальной сборной Италии и римской "Ромы" Леонардо Спинаццола может пробыть без футбола очень длительное время.