Звёздному футболисту разбили голову в матче сборных (видео)

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15:54 Сегодня Телеграф Твиттер Joshie Твиттер Brian Prado

В Северной Америке в в эти дни стартовал интересный местный турнир под названием "Кубок КОНКАКАФ". Матч  первого тура между сборными Мексики и Тринидада и Тобаго закончился нулевой ничьей, однако нашлось в нём место и воистину страшному, как можно увидеть с видео, случаю.

На 10-й минуте встречи форвард итальянского "Наполи" Ирвинг Лосано пытался первым добраться до мяча, дабы выйти один на один и воспользоваться своим шансом забить. Однако вместо этого 25-летний нападающий получил бутсой по голове от голкипера соперников Марвина Филиппа. А в довершение на них налетел и ещё один игрок команды соперников. 

Лосано тут же унесла с поля бригада медиков и, как сообщается, его тут же доставили в больницу. На поле его заменил полузащитник Эфраин Альварес. Сейчас состояние Ирвинга оценивается как стабильное. 

"Телеграф" напоминает, что получивший серьёзную травму на Евро-2020 защитник национальной сборной Италии и римской "Ромы" Леонардо Спинаццола может пробыть без футбола очень длительное время.

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Глеб Скрипченко
Автор: Глеб Скрипченко Журналист
Просмотры: 204

Все по теме:

Сборная Мексики, КОНКАКАФ, Золотой Кубок КОНКАКАФ, Сборная Тринидада и Тобаго, Ирвинг Лосано, Марвин Филипп.
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