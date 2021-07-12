"Гент" начал поиски нового форварда на замену Яремчуку

Последнее время начало появляться много информации о переходе Романа Яремчук из бельгийского "Гента" в португальскую "Бенфики". Тренер "буйволов" Хейн Ванхазебрук дал комментарий по этому поводу, который приводит бельгийское издание Voetbalkrant.

"У нас слишком мало глубины состава в линии нападения. Маледе был единственным, кто был доступен, но он лучше себя чувствует как второй нападающий. Депуатр все еще восстанавливается после травмы, так что нам только и остается ждать подкрепления.

Безус и Яремчук вернутся всего за несколько дней до первой еврокубковой игры против Волеренги (игры пройдут 22 и 29 июля). Мы ищем другого нападающего, но если он приедет всего за несколько дней до матча, то будет очень сложно внести его в заявку. Боюсь в первых матчах нам придется рассчитывать на тех ребят, которые есть сейчас" - подытожил Ванхазебрук.

"Телеграф" напоминает, что левый защитник киевского "Динамо" может перейти в римскую "Рому".

Ранее "Телеграф" сообщал, что Луческу нацелился на эквадорского форварда.