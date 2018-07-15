Вашему вниманию очаровательная Майя Нильссон - жена Виктора Линделефа.

Сборная Швеции завершила свои выступления на ЧМ-2018 на стадии четвертьфинала, проиграв против сборной Англии. На трибунах каждого матча шведов присутствовала жена защитника сборной Швеции Виктора Линделефа – Майя Нильссон. Майя по профессии маркетолог, но также имеет опыт работы в СМИ – девушка ведет блог в шведском женском издании. Нильссон ведет активную жизнь в соцсетях, где она имеет более 100 тысяч подписчиков в Instagram, а также около 50 тысяч в Twitter. Интересно, что девушка не отпустила мужа одного в Россию и ездила на все матчи Швеции на мундиале.