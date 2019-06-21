Мхитарян женился возле Венеции на дочери армянского бизнесмена Полузащитник «Арсенала» и сборной Армении Генрих Мхитарян, известный в Украине по играм за донецкие «Металлург» и «Шахтер», накануне сочетал себя узами брака с Бетти Варданян.