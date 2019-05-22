Лучшие моменты из выступления Оксаны Оробец на Arnold Classic (Фото) 31-летняя Оксана Оробец из Черкасс победила на турнире Arnold Classic Africa IFBB Elite Pro — самых престижных соревнованиях по фитнесу и бодибилдингу в мире, которые проходили в Йоханнесбурге (ЮАР).