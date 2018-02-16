Шарапова снялась с турнира в Дубае

Пятикратная чемпионка турниров Большого шлема испытывает проблемы с предплечьем, из-за чего она не сможет выступить на турнире в Дубае, передает Sport360.

Стоит отметить, что экс-первой ракетке мира был предоставлен wild card от организаторов первенства категории Premier, которое пройдет с 19 по 24 февраля.

Шарапова выступала в Дубае лишь однажды в далеком 2006-м году.

Также от выступления в Дубае из-за болезни отказалась американка Мэдисон Киз.

Ранее стало известно о других участницах первенства — в Дубае выступят прошлогодняя чемпионка Элина Свитолина, Симона Халеп, Гарбинье Мугуруса, Каролина Плишкова, Анжелик Кербер и другие.