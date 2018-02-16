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Шарапова снялась с турнира в Дубае

Мария Шарапова
00:47 Сегодня Телеграф
Спорт Арена

Новости спорта: Российская теннисистка Мария Шарапова из-за травмы вынуждена корректировать свой календарь.

Пятикратная чемпионка турниров Большого шлема испытывает проблемы с предплечьем, из-за чего она не сможет выступить на турнире в Дубае, передает Sport360.

Стоит отметить, что экс-первой ракетке мира был предоставлен wild card от организаторов первенства категории Premier, которое пройдет с 19 по 24 февраля.

Шарапова выступала в Дубае лишь однажды в далеком 2006-м году.

Также от выступления в Дубае из-за болезни отказалась американка Мэдисон Киз.

Ранее стало известно о других участницах первенства — в Дубае выступят прошлогодняя чемпионка Элина Свитолина, Симона Халеп, Гарбинье Мугуруса, Каролина Плишкова, Анжелик Кербер и другие.

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Новости спорта, WTA, Дубай, Мария Шарапова, Новости тенниса, Теннис.
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