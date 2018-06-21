Цуренко обыграла россиянку и вышла в 1/4 финала турнира в Бирмингеме
Новости спорта: Леся Цуренко обыграла Дарью Касаткину и вышла в четвертьфинал турнира в Бирмингеме.
В первом сете украинка взяла лишь один гейм, но затем взяла уверенно две партии. На победу у Леси ушел час и 44 минуты.
В четвертьфинале Цуренко сыграет с чешкой Барборой Стрыцовой, которая обыграла первую сеянную Гарбинье Мугурусу.
Завтра в четвертьфинале сыграет и Элина Свитолина. Ее соперницей будет Микаэла Бузарнеску из Румынии.
Победительница турнира в Бирмингеме получит 470 рейтинговых очков, а также заработает 163,1 тысячи долларов.
Леся Цуренко (Украина) — Дарья Касаткина (Россия, 6) — 1:6, 6:3, 6:3