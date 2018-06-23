Ястремская вышла в финал турнира ITF в Великобритании

В полуфинале соревнований 18-летняя Ястремская, которая занимает 151-е место в мировом рейтинге, нанесла поражение посеянной под 7-м номером 23-летней россиянке Екатерине Александровой (№112) - 6:4, 6:3, сообщает Укринформ.

Поединок продолжался 1 час 10 минут.

В финале турнира Ястремская встретится с победительницей второго полуфинального противостояния между чешкой Терезой Смитковой (№235) и Ебигейл Тере-Аписой из Папуа-Новой Гвинеи (№348).